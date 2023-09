Rassemblement Autos & Motos dans le centre de la ville Saint-Uze, 23 septembre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

En parallèle de notre foire de St Uze le Comite de foire organise également un rassemblement Autos & Motos ouvert aux véhicules :

Historiques et de prestige

Sportifs et de compétition

Tuning et d’exception

Exposition libre et gratuite !.

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

dans le centre de la ville

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In parallel with our St Uze fair, the Comite de foire is also organizing a Car & Motorcycle rally open to :

Historic and prestige

Sports and competition cars

Tuning and exceptional vehicles

Free exhibition!

Paralelamente a nuestra Feria de San Uze, el Comité de la Feria organiza un Rally de coches y motos abierto a :

Vehículos históricos y de prestigio

Coches deportivos y de competición

Tuning y vehículos excepcionales

Exposición gratuita

Parallel zu unserer Messe in St Uze organisiert das Messekomitee auch ein Treffen von Autos und Motorrädern, das für Fahrzeuge offen ist:

Historisch und prestigeträchtig

Sport- und Rennwagen

Tuning und außergewöhnliche Fahrzeuge

Freie und kostenlose Ausstellung!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche