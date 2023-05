Accueil hors les murs – Marché de Feurs Dans le centre de la ville, 1 août 2023, Feurs.

Feurs,Loire

Stand de l’Office de tourisme Forez-Est, pendant le marché, afin de promouvoir les sites touristiques, activités et manifestations du Forez. Venez nous rencontrer et repartez avec de nombreuses idées pour petits et grands !.

2023-08-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-01 . .

Dans le centre de la ville

Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Stand of the Forez-Est Tourist Office, during the market, to promote the tourist sites, activities and events of Forez. Come and meet us and leave with many ideas for young and old!

La Oficina de Turismo de Forez-Est instalará un stand en el mercado para promocionar los atractivos turísticos, las actividades y los eventos de la región. Venga a conocernos y llévese muchas ideas para grandes y pequeños

Stand des Fremdenverkehrsamtes Forez-Est während des Marktes, um für die Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Veranstaltungen im Forez zu werben. Treffen Sie uns und gehen Sie mit vielen Ideen für Groß und Klein nach Hause!

Mise à jour le 2023-05-25