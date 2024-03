Dans le cadre Olympique Deca 35 : Aviron Portes Ouvertes Société des Régates Rennaises Rennes, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06 09:30

Fin : 2024-04-06 17:00

Portes Ouvertes dans le cadre Olympique DECA 35. Découverte de plusieurs pratiques Aviron. Samedi 6 avril de 9 h 30 à 17 h, base nautique de la Plaine de Baud, Rennes. Gratuit.

https://www.regatesrennaises.org

Portes Ouvertes dans le cadre Olympique DECA 35

La Société des Régates Rennaises, le club d’aviron de Rennes (et plus ancien club sportif de la ville) sera relais de la flamme Olympique avec un parcours sur la Vilaine le Samedi 1° Juin.

C’est la raison pour laquelle le club organise une journée Portes Ouvertes ‘Deca 35’ avec découverte gratuite de l’Aviron Samedi 6 avril de 9h30 à 17h00.

Info: https://www.regatesrennaises.org/

Venez découvrir les pratiques : Jeunes & compétition – Loisirs (dont la randonnée) – Handi- & Para-Aviron et Aviron Adapté – Aviron Indoor, Avifit et Rowning.

Initiation gratuite.

Société des Régates Rennaises base nautique, 35 F, rue Jean-Marie-Huchet, Rennes. Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine