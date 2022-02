Dans le cadre du Printemps des poètes Thé poétique L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

**Dans le cadre du Printemps des poètes** **Thé poétique** La 24ème édition du Printemps des poètes se tiendra du 12 au 28 mars 2022. Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage puis Le Désir, cap sur L’Éphémère. Rencontre avec l’auteur du livre Philippe Maurt ” Un Printemps à Séoul” Un Printemps à Séoul est un voyage poétique. Philippe Maurt propose une vision singulière sur la capitale de la Corée du Sud. Ces courts poèmes sont une vibration, une émotion, derrière chaque poème il est même possible d’imaginer un plan cadré de cinéma. L’auteur propose un regard sur Séoul aujourd’hui, en quelques phrases il cisèle les aspects sociaux, culturels, économiques de cette ville fascinante.

Gratuit, entrée libre, règlementation COVID selon les dispositions prévues en date de l’événement.

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T16:30:00

