Dans le cadre des portes ouvertes de la Passerelle Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Dans le cadre des portes ouvertes de la Passerelle Brantôme en Périgord, 21 mai 2022, Brantôme en Périgord. Dans le cadre des portes ouvertes de la Passerelle Brantôme en Périgord

2022-05-21 13:30:00 – 2022-05-21 17:00:00

Brantôme en Périgord Dordogne Tu as entre 14 et 25 ans ? Viens au défi sportif.

Temps sportif. Convivialité. Echange. Information. Tu as entre 14 et 25 ans ? Viens au défi sportif.

Temps sportif. Convivialité. Echange. Information. +33 6 46 91 93 08 Tu as entre 14 et 25 ans ? Viens au défi sportif.

Temps sportif. Convivialité. Echange. Information. info jeunes Dronne et Belle

Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Ville Brantôme en Périgord lieuville Brantôme en Périgord Departement Dordogne

Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome-en-perigord/

Dans le cadre des portes ouvertes de la Passerelle Brantôme en Périgord 2022-05-21 was last modified: by Dans le cadre des portes ouvertes de la Passerelle Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 21 mai 2022 Brantôme en Périgord Dordogne

Brantôme en Périgord Dordogne