Dans le cadre de « World Clean up Day », contribuons au nettoyage de la Butte Pinson ! A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking Montmagny, samedi 21 septembre 2024.

Dans le cadre de « World Clean up Day », contribuons au nettoyage de la Butte Pinson ! Nettoyons l’ espace généreux de la Butte Pinson des inombrables déchets qui l’ empoisonnent : plastiques, canettes, métal, verre, mégots… Samedi 21 septembre, 14h00 A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T14:00:00+02:00 – 2024-09-21T16:30:00+02:00

Nettoyons l’espace généreux de la Butte Pinson des innombrables déchets qui l’empoisonnent, dans les fourrés, aux abords des allées et des bassins ; déblayons les gros dépôts sauvages cachés au cœur de la forêt, dans la mesure de nos possibilités. Rendons ce bel espace vert plus sain pour toutes les espèces vivantes, plus accueillant et plus ressourçant pour la promenade, le sport et les sorties en famille. Les petits comme les grands sont les bienvenus. Après l’effort, un goûter convivial est offert. Se munir de chaussures confortables et de vêtements imperméables.

A l’entrée de l’Espace naturel régional de la Butte Pinson, à proximité du petit parking Rue de Pierrefitte 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

CleanUp Nettoyons la Nature

Terres de Santé