Dans le cadre de « Sous les paupières des femmes » Spectacle – Laurent Sciamma – Bonhomme Quimperlé, 10 mars 2022

Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2022-03-10 – 2022-03-10 Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère Quimperlé

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle terreur féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose pour nos garçons. Tout un programme…

Spectacle tout public – à partir de 12 ans

culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 37 37

Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

