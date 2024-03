Dans le cadre de Nuits des Forêts : Gestion d’une forêt périurbaine en Île-de-France Propriété régionale du Bois de Brou Brou-sur-Chantereine, samedi 8 juin 2024.

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Gestion d’une forêt périurbaine en Île-de-France Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 8 juin, 14h00 Propriété régionale du Bois de Brou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:00:00+02:00

Au travers du témoignage du technicien forestier responsable du bois régional de Brou, vous découvrirez comment le gestionnaire répond au défi quotidien de concilier les différents usages et fonctions de la forêt : renouveler les boisements tout en s’adaptant au réchauffement climatique, préserver la biodiversité du milieu forestier, de ses habitats et écosystèmes, accueillir le public en toute sécurité tout en lui offrant un espace de détente et de loisirs,… autant de sujets qui seront abordés lors de cette visite. Une première sur le site.

Propriété régionale du Bois de Brou Rue Pierre Mendes France – 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France

IDF Nature/P/Lecareux