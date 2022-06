Dans le cadre de la journée mondiale Sans Maillot Aucelon Aucelon Catégories d’évènement: 26340

Aucelon 26340 Aucelon Les marcheurs nus du Val de Roanne, à l’occasion de leur 10 ans d’activité, organisent une rencontre pour tous au bord de l’eau, dans les Gorges de la Roanne. http://mnrv.e-monsite.com/ Aucelon

