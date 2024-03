Dans le cadre de la Fête de la Nature : oeuvres d’arbres éphémères Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde Aubergenville, dimanche 26 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la Nature : oeuvres d’arbres éphémères Selon votre inspiration du moment, venez créer votre propre œuvre d’arbres : mandala, land’art, bâtons découverte, bâton de parole, attrape-rêve, auto-portait nature, initiales végétales … Dimanche 26 mai, 15h30 Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde 300 €TTC pour 3 heures d’animation auprès du public

Début : 2024-05-26T15:30:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T15:30:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Profitez d’une courte balade au cœur de l’Espace naturel régional du Bout du Monde pour récolter des éléments naturels et créer vos oeuvres. L’art éphèmère offre une palette de possibilités, découvrez-les ! Mandala, land’art, bâtons découverte, bâton de parole, attrape-rêve, auto-portait, initiales végétales…

Se munir de chaussures confortables et de vêtements adaptés à la météo, d’une gourde d’eau et d’un goûter.

Parking à l'entrée de l'Espace naturel régional du Bout du Monde 32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France

