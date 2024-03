Dans le cadre de la Fête de la Nature : les animaux de la mare Parking de la mairie de Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la Nature : les animaux de la mare Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 25 mai, 14h00 Parking de la mairie de Fleury-Mérogis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Nos mares constituent un microcosme où de paisibles herbivores côtoient de féroces prédateurs eux-mêmes sous la menace de plus gros qu’eux. Observons-les ensemble.

Ce riche écosystème aux interactions complexes héberge tout une faune d’invertebrés et de vertebrés, des arthropodes aux amphibiens et des larves aux imagos. Malgré leur proximité et leur accessibilité, ces milieux et leurs habitants restent méconnus de beaucoup d’entre nous. Au cours d’une promenade de mare en mare entre forêt et prairie, nous découvrirons ce petit monde aquatique qui nous environne.

Parking de la mairie de Fleury-Mérogis 2 Rue Roger Clavier, 91700 Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France

mare

AINVO