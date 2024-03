Dans le cadre de la Fête de la Nature : initiation à la Vannerie Sauvage Espace naturel régional de Précy-sur-Marne Précy-sur-Marne, dimanche 26 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la Nature : initiation à la Vannerie Sauvage Venez apprendre à reconnaitre les plantes qui permettront de fabriquer des paniers ou des objets de décoration, et repartez avec votre réalisation. Dimanche 26 mai, 14h00 Espace naturel régional de Précy-sur-Marne Sur inscription

Début : 2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

Laissez-vous émerveiller par la créativité inspirée par la flore environnante et apprenez comment les ressources végétales peuvent se métamorphoser en objets uniques et précieux. Venez apprendre à reconnaitre les plantes qui permettront de fabriquer des paniers ou des objets de décoration, et repartez avec votre réalisation.

Espace naturel régional de Précy-sur-Marne 29 Rue de Verdun 77410 Précy-sur-Marne Précy-sur-Marne 77410 Seine-et-Marne Île-de-France

