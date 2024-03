Dans le cadre de Jardins ouverts : saviez-vous que les plantes communiquent entre elles ? A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne Andilly, samedi 6 juillet 2024.

Dans le cadre de Jardins ouverts : saviez-vous que les plantes communiquent entre elles ? Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 6 juillet, 14h30 A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T14:30:00+02:00 – 2024-07-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-07-06T14:30:00+02:00 – 2024-07-06T16:30:00+02:00

Venez découvrir lors d’une ballade les différents moyens de communication et de symbiose mis en place par la nature et prenez le temps de vous reconnecter au vivant.

Cette déambulation nous permettra de découvrir la flore qui compose nos régions et surtout de comprendre les mécanismes de la communication inter-plantes : les mycorhizes, la communication aérienne et le rôles des vieux arbres.

Fnissons par un moment de calme et de reconnexion à la nature avec le dispositif Plantwave, qui permet d’écouter la musique de la natureet de transformer les réactions des plantes en musique.

A l’intersection de la route du Fort et du chemin des Petites communes, près de la Tour Hertzienne Route du Fort 95580 Andilly Andilly 95580 Val-d’Oise Île-de-France

jardin jardinage

