Dans le cadre de Jardins ouverts : les espèces invasives du Bois de Boissy Entrée sud-est du bois de Boissy Le Plessis-Bouchard, dimanche 7 juillet 2024.

Dans le cadre de Jardins ouverts : les espèces invasives du Bois de Boissy Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 7 juillet, 09h30 Entrée sud-est du bois de Boissy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T09:30:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00

Fin : 2024-07-07T09:30:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00

La mondialisation, le réchauffement climatique provoquent un brassage d’espèces animales et végétales dont certaines s’implantent dans nos régions au détriment de la biodiversité locale et de la santé publique. Nous présenterons quelques espèces qui posent des problèmes puis partirons à la recherche de l’Ambroisie. D’origine américaine, cette plante voisine de l’armoise émet un pollen fortement allergisant. Nous apprendrons à la reconnaitre et arracherons les pieds avant la floraison.

Entrée sud-est du bois de Boissy 189, Chaussée Jules César, 95130 Franconville Le Plessis-Bouchard 95130 Val-d’Oise Île-de-France

plante invasive allergie

Gérard BLONDEAU