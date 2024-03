Dans le cadre de Jardins ouverts : découverte du métier de paysan-herboriste Adresse de l’exploitation : 10 rue Gustave Eiffel Plessis-Bouchard; accès par le Le Plessis-Bouchard, dimanche 7 juillet 2024.

Dans le cadre de Jardins ouverts : découverte du métier de paysan-herboriste
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature
Dimanche 7 juillet, 15h00
Adresse de l'exploitation : 10 rue Gustave Eiffel Plessis-Bouchard

Début : 2024-07-07T15:00:00+02:00 – 2024-07-07T16:30:00+02:00

Cette animation est l’occasion d’échanger avec une agricultrice passionnée d’agroécologie, Lisa Luchier, agricultrice bio en PPAM*, cultivant sur une parcelle mise à disposition par Île-de-France Nature.

Elle permettra de découvrir et déchiffrer les enjeux actuels du métier dans notre région, et les aspects techniques de l’agriculture biologique.

En fonction du temps disponible, les participants pourront participer à la cueillette dans les jachères tout en apprenant à reconnaitre et identifier les végétaux sauvages : le soucis officinal, l’hysope officinale, les jeunes cassis, les camomilles, mais aussi les 865 arbres et arbustes bouleaux, noisetiers etc… plus de 13 essences qui ont été plantées par des scolaires locaux. Une première sur le site.

* Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales

Le Plessis-Bouchard 95130 Val-d'Oise Île-de-France

Lisa Luchier