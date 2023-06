Dans le cadre de « Ce que la Palestine apporte au monde » 200 Mètres de Ameen Nayfeh L’Institut du Monde Arabe Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance…

Synopsis

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.

Biographie

Né en Palestine en 1988, Ameen Nayfeh passe son enfance entre son pays natal et la Jordanie. En dépit de son intérêt précoce pour le cinéma, il se forme initialement au métier d’infirmier à l’université Al-Quds de Jérusalem-Est. Deux ans plus tard, il obtient un master en cinéma à l’Institut cinématographique de la Mer Rouge en Jordanie.

Tout en travaillant en indépendant pour des productions TV, il écrit, réalise et produit ses propres courts métrages : The Eid Gift (2012), Interference, un des 9 volets de Suspended Time (2014) et Al Obour (Le Checkpoint) (2018).

200 Mètres est son premier long métrage.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

