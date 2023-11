Marché de Noël Dans le bourg Villeneuve-sur-Allier, 3 décembre 2023, Villeneuve-sur-Allier.

Villeneuve-sur-Allier,Allier

Avec de nombreux artisans et créateurs. Vente de sapins, Bijoux, Ateliers de créations, décorations, orgue de barbarie. Buvette et restauration sur place. Retrouvez également le Père Noël, une tombola et des balades en calèche..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Dans le bourg

Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With many craftsmen and creators. Christmas tree sales, jewelry, creative workshops, decorations, barrel organ. Refreshments and food on site. Santa Claus, tombola and horse-drawn carriage rides.

Con numerosos artesanos y creadores. Venta de árboles de Navidad, joyas, talleres creativos, adornos, organillo. Refrescos y comida in situ. También encontrará a Papá Noel, una tómbola y paseos en coche de caballos.

Mit zahlreichen Kunsthandwerkern und Kreativen. Verkauf von Tannenbäumen, Schmuck, Kreativ-Workshops, Dekorationen, Drehorgel. Getränke und Speisen vor Ort. Außerdem gibt es einen Weihnachtsmann, eine Tombola und Kutschfahrten.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région