Tour cycliste des Deux-Sèvres Dans le bourg Saint-Jean-de-Thouars, 14 juillet 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Ce parcours cycliste devrait permettre aux participants de découvrir le territoire Thouarsais. Pour l’édition 2023, cet une étape de 161 km (la plus long du tour) que les cyclistes auront à parcourir entre la Vallée du Thouet et la Plaine de Oiron pour rejoindre Loretz d’Argenton..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Dans le bourg

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This cycling route should enable participants to discover the Thouarsais region. For the 2023 edition, this 161 km stage (the longest of the tour) will take cyclists between the Thouet Valley and the Oiron Plain to reach Loretz d’Argenton.

Esta ruta ciclista debería permitir a los participantes descubrir la región de Thouarsais. Para la edición de 2023, será una etapa de 161 km (la más larga del recorrido) que los ciclistas deberán recorrer entre el valle de Thouet y la llanura de Oiron para llegar a Loretz d’Argenton.

Diese Radstrecke sollte es den Teilnehmern ermöglichen, die Gegend um Thouarsais zu entdecken. Für die Ausgabe 2023 ist dies eine 161 km lange Etappe (die längste der Tour), die die Radfahrer zwischen dem Thouet-Tal und der Plaine de Oiron zurücklegen müssen, um Loretz d’Argenton zu erreichen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Maison du Thouarsais