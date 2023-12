Noël Bastida Dans le bourg La Bastide-Clairence, 16 décembre 2023 14:00, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence,Pyrénées-Atlantiques

14h, place des Arceaux : ateliers créatifs par les ainés et lectures de contes de Noël avec Liber et Litterae

15h, la fabrique de chocolat au Moulin de la Ville, visite pour les enfants et chocolat chaud offert

16h, maison de retraite Bérébiste : arrivée du Père Noël, descente vers la place et rencontre avec les enfants

17h, boum des enfants et concert de chants basques

18h, illuminations du sapin

Pour accompagner ces animations, stand gourmand et illuminations du sapin..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Dans le bourg

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm, Place des Arceaux: creative workshops by senior citizens and readings of Christmas tales with Liber et Litterae

3pm, the chocolate factory at Moulin de la Ville, visit for children and free hot chocolate

4pm, Bérébiste retirement home: arrival of Santa Claus, descent to the square and meeting with the children

5pm, children’s party and concert of Basque songs

6pm, Christmas tree lighting

To accompany these events, gourmet stand and Christmas tree lighting.

14.00 h, plaza de los Arceaux: talleres creativos de personas mayores y lectura de cuentos de Navidad con Liber et Litterae

15.00 h, chocolatería del Moulin de la Ville, visita para los niños y chocolate caliente gratuito

16.00 h, residencia de ancianos Bérébiste: llegada de Papá Noel, bajada a la plaza y encuentro con los niños

17.00 h, baile infantil y concierto de canciones vascas

18.00 h, iluminación del árbol de Navidad

Para acompañar estos actos, habrá un puesto de comida e iluminación del árbol de Navidad.

14 Uhr, Place des Arceaux: Kreative Workshops von Senioren und Lesung von Weihnachtsgeschichten mit Liber et Litterae

15 Uhr, Schokoladenfabrik in der Moulin de la Ville, Besichtigung für Kinder und kostenlose heiße Schokolade

16 Uhr, Seniorenheim Bérébiste: Ankunft des Weihnachtsmanns, Abstieg zum Platz und Treffen mit den Kindern

17 Uhr, Kinderbummel und Konzert mit baskischen Liedern

18 Uhr, Beleuchtung des Tannenbaums

Um diese Animationen zu begleiten, Schlemmerstand und Beleuchtung des Weihnachtsbaums.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque