Vide ta chambre Dans le bourg Gagnac-sur-Cère, 22 octobre 2023, Gagnac-sur-Cère.

Gagnac-sur-Cère,Lot

La crèche Jo-Anna de Gagnac-sur-Cère organise un vide ta chambre dans le bourg du village, un stand dédié à la crèche

Petite restauration et buvette.

2023-10-22 08:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Dans le bourg

Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie



The Jo-Anna crèche in Gagnac-sur-Cère organizes a « vide ta chambre » in the village, with a stand dedicated to the crèche

Snacks and refreshments

La guardería Jo-Anna de Gagnac-sur-Cère organiza una venta de habitaciones en el centro del pueblo, con un stand dedicado a la guardería

Aperitivos y refrescos

Die Kinderkrippe Jo-Anna in Gagnac-sur-Cère organisiert einen Leerstand deines Zimmers in der Dorfmitte. Ein Stand ist der Krippe gewidmet

Kleine Speisen und Getränke

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne