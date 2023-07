Festival Bandafolie’s – Les groupes Dans le bourg et au lac de Sagnat Bessines-sur-Gartempe, 13 juillet 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Jusqu’à 40 000 festivaliers pendant 4 jours et 3 nuits : feu d’artifice, grand concert festif, repas-spectacle, bodega, concerts, défilés-parade, brocante, corrida pédestre… Neuf sociétés musicales et près de 250 musiciens seront présents pour que la fête soit belle et inoubliable ! Dans les rues et sur les places du bourg et au bord du lac de Sagnat.

Les groupes : Fmu The Roar Marching Band (Miami-U-S-A) ; Dma Band De Bassenge (Belgique) ; Los Fugitivos De Madrid (Espagne) ; Tahiti & Marquises (Papeete) ; Les Boléros Burgais De Burg (Hautes-Pyrénées) ; Brass Band de Porto-Novo (Bénin) ; ; Swiss Powerbrass De Buochs (Suisse) ; Funkasin Street Band De San-Dona-Di-Pavi (Italie) ; Toi ma gueule Ste Eulalie 12 ; La French Teuf Caussade 8 ; La Banda De Bessines. Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation..

2023-07-13 fin : 2023-07-16

Dans le bourg et au lac de Sagnat

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Up to 40,000 festival-goers over 4 days and 3 nights: fireworks, festive concert, dinner and show, bodega, concerts, parade, flea market, bullfight… Nine musical societies and some 250 musicians will be on hand to make sure the festivities are unforgettable! In the streets and squares of the town and on the shores of Lac de Sagnat.

The bands : Fmu The Roar Marching Band (Miami-U-S-A) ; Dma Band De Bassenge (Belgium) ; Los Fugitivos De Madrid (Spain) ; Tahiti & Marquises (Papeete) ; Les Boléros Burgais De Burg (Hautes-Pyrénées) ; Brass Band de Porto-Novo (Bénin) ; Swiss Powerbrass De Buochs (Suisse) ; Funkasin Street Band De San-Dona-Di-Pavi (Italie) ; Toi ma gueule Ste Eulalie 12 ; La French Teuf Caussade 8 ; La Banda De Bessines. The Organizing Committee reserves the right to make last-minute changes to the program.

Hasta 40.000 festeros durante 4 días y 3 noches: castillo de fuegos artificiales, concierto festivo, cena y espectáculo, bodega, conciertos, desfile, mercadillo, corrida de toros… Nueve sociedades musicales y cerca de 250 músicos se encargarán de que las fiestas sean inolvidables En las calles y plazas del pueblo y a orillas del lago Sagnat.

Las bandas : Fmu The Roar Marching Band (Miami-U-S-A) ; Dma Band De Bassenge (Bélgica) ; Los Fugitivos De Madrid (España) ; Tahiti & Marquises (Papeete) ; Les Boléros Burgais De Burg (Hautes-Pyrénées) ; Brass Band de Porto-Novo (Benín) ; Swiss Powerbrass De Buochs (Suiza) ; Funkasin Street Band De San-Dona-Di-Pavi (Italia) ; Toi ma gueule Ste Eulalie 12 ; La French Teuf Caussade 8 ; La Banda De Bessines. El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el programa en cualquier momento.

Bis zu 40.000 Festivalbesucher während 4 Tagen und 3 Nächten: Feuerwerk, großes Festkonzert, Mahlzeiten-Show, Bodega, Konzerte, Paraden, Trödelmarkt, Stierkampf zu Fuß… Neun Musikvereine und fast 250 Musiker werden anwesend sein, um das Fest schön und unvergesslich zu machen! In den Straßen und auf den Plätzen des Städtchens und am Ufer des Sees von Sagnat.

Die Bands : Fmu The Roar Marching Band (Miami-U-S-A); Dma Band De Bassenge (Belgien); Los Fugitivos De Madrid (Spanien); Tahiti & Marquises (Papeete); Les Boléros Burgais De Burg (Hautes-Pyrénées) ; Brass Band de Porto-Novo (Benin);; Swiss Powerbrass De Buochs (Schweiz); Funkasin Street Band De San-Dona-Di-Pavi (Italien); Toi ma gueule Ste Eulalie 12; La French Teuf Caussade 8; La Banda De Bessines. Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, das Programm bis zum letzten Moment zu ändern.

