Fête du village de St Christoly de Blaye Dans le bourg du village Saint-Christoly-de-Blaye, 28 juillet 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Du 28 au 31 juillet : Fête de la Saint-Christophe organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Christoly-de-Blaye.

Au programme :

Vendredi 28 à partir de 19h : Marché nocturne et artisanal, défilé de mode animé par Décibels 33, concert gratuit Killbilly à 21h.

Samedi 29 : vide-greniers, concours de pétanque, soirée entrecôte, concert gratuit Lily Rocket à 21h.

Dimanche 30 : Vide-greniers, majorettes à 11h, jeux pour les enfants à 16h, Karaoké animé par Décibel 33.

Lundi 31 à partir de 19h : Marché nocturne et artisanal, La Cocarde bandas 33, concert gratuit Mickaël Vigneau à 21h, show laser animé à 23h.

Ball-trap samedi 29 (après-midi et nocturne) et dimanche 30 (matin et après-midi) organisé par l »ACCA.

Tous les jours restauration (apporter ses couverts), buvette et attractions foraines. Renseignements : comite.saintchristoly@gmail.com.

2023-07-28 fin : 2023-07-31 23:30:00. .

Dans le bourg du village

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



July 28-31: Saint-Christophe Festival organized by the Comité des Fêtes de Saint-Christoly-de-Blaye.

Program:

Friday 28 from 7pm: Night market and crafts, fashion show hosted by Décibels 33, free Killbilly concert at 9pm.

Saturday 29: Garage sale, pétanque competition, entrecôte evening, free concert by Lily Rocket at 9pm.

Sunday 30: Garage sale, majorettes at 11am, children’s games at 4pm, karaoke with Décibel 33.

Monday 31st from 7pm: Night market and crafts, La Cocarde bandas 33, free concert by Mickaël Vigneau at 9pm, animated laser show at 11pm.

Ball-trap Saturday 29 (afternoon and night) and Sunday 30 (morning and afternoon) organized by the ACCA.

Daily catering (bring your own cutlery), refreshments and fairground attractions. Information: comite.saintchristoly@gmail.com

Del 28 al 31 de julio: Fiesta de Saint-Christophe organizada por el Comité de Fiestas de Saint-Christoly-de-Blaye.

En el programa:

Viernes 28 a partir de las 19.00 h: mercado nocturno y artesanía, desfile de moda a cargo de Décibels 33, concierto gratuito de Killbilly a las 21.00 h.

Sábado 29: Venta de garaje, concurso de petanca, noche de la carne, concierto gratuito de Lily Rocket a las 21:00 h.

Domingo 30: Venta de garaje, majorettes a las 11h, juegos infantiles a las 16h, karaoke con Décibel 33.

Lunes 31 a partir de las 19:00 h: Mercado nocturno y artesanía, La Cocarde bandas 33, concierto gratuito de Mickaël Vigneau a las 21:00 h, espectáculo de láser animado a las 23:00 h.

Trampolín de bolas el sábado 29 (tarde y noche) y el domingo 30 (mañana y tarde) organizado por la ACCA.

Catering (traiga lo suyo), refrescos y atracciones de feria. Información: comite.saintchristoly@gmail.com

28. bis 31. Juli: Fête de la Saint-Christophe, organisiert vom Comité des Fêtes de Saint-Christoly-de-Blaye.

Auf dem Programm stehen:

Freitag, 28. ab 19 Uhr: Nacht- und Kunsthandwerkermarkt, Modenschau unter der Leitung von Décibels 33, kostenloses Killbilly-Konzert um 21 Uhr.

Samstag, 29.: Flohmarkt, Boule-Wettbewerb, Entrecôte-Abend, Gratiskonzert Lily Rocket um 21 Uhr.

Sonntag, 30.: Flohmarkt, Majoretten um 11 Uhr, Spiele für Kinder um 16 Uhr, Karaoke unter der Leitung von Décibel 33.

Montag, 31. ab 19 Uhr: Nacht- und Kunsthandwerkermarkt, La Cocarde bandas 33, kostenloses Konzert von Mickaël Vigneau um 21 Uhr, animierte Lasershow um 23 Uhr.

Ball-trap Samstag, 29. (nachmittags und nachts) und Sonntag, 30. (morgens und nachmittags), organisiert von der ACCA.

An allen Tagen Essen (Besteck mitbringen), Getränke und Schaustellergeschäfte. Informationen: comite.saintchristoly@gmail.com

