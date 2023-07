Spectacle théâtre, lecture : hommage à Colette dans le bourg Curemonte, 25 juillet 2023, Curemonte.

Curemonte,Corrèze

Dans le cadre du 150ème anniversaire de la naissance de l’écrivaine Colette (1873-2023)

Spectacle de François Soustre et Sylvain Dufour de la Lust Compagnie

Dans l’enceinte castrale des châteaux de Saint Hilaire et de Plas à Curemonte.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

dans le bourg

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the 150th anniversary of the birth of writer Colette (1873-2023)

Performance by François Soustre and Sylvain Dufour of Lust Compagnie

In the castles of Saint Hilaire and Plas in Curemonte

En el marco del 150 aniversario del nacimiento de la escritora Colette (1873-2023)

Espectáculo de François Soustre y Sylvain Dufour de la Compagnie Lust

En los castillos de Saint Hilaire y Plas en Curemonte

Im Rahmen des 150. Geburtstages der Schriftstellerin Colette (1873-2023)

Aufführung von François Soustre und Sylvain Dufour von der Lust Compagnie

In den kastralen Mauern der Schlösser Saint Hilaire und Plas in Curemonte

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme