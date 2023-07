Brocante du Festival des Bandafolie’s Dans le bourg Bessines-sur-Gartempe, 16 juillet 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Dans le cadre des Bandafolie’s, brocante toute la journée partout sur les places et dans les rues . 10h stade des Châtaigniers casse-croûte spécial amourettes. 10h30 église messe en musique. 12h stade des Châtaigniers pique-nique animé par les bandas. 15h défilé parade des groupes dans la ville. 15h de la musique partout. 18h stade des Châtaigniers clôture avec restitution des clés de la ville à Mme le Maire par les organisateurs. Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier jusqu’au dernier moment cette programmation..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Dans le bourg

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Bandafolie’s, all-day flea market in squares and streets. 10 a.m. Châtaigniers stadium special snack. 10:30 am church mass with music. 12h stade des Châtaigniers picnic with bandas. 3pm parade of bands through town. 15h music everywhere. 18h stade des Châtaigniers closing ceremony with the return of the keys to the town to the Mayor by the organizers. The Organizing Committee reserves the right to make last-minute changes to this program.

En el marco de las Bandafolie, mercadillo durante todo el día en las plazas y calles. 10h en el estadio Châtaigniers para un aperitivo especial. 10.30 h Oficio religioso con música. 12.00 h Picnic en el estadio de Châtaigniers con bandas. 15:00 Desfile de bandas por la ciudad. a las 18.00 h, ceremonia de clausura en el estadio de Châtaigniers con entrega de las llaves de la ciudad al alcalde por parte de los organizadores. El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el programa en cualquier momento.

Im Rahmen der Bandafolie’s, Trödelmarkt den ganzen Tag überall auf den Plätzen und in den Straßen. 10 Uhr Stadion der Kastanienbäume spezieller Imbiss für Amourettes. 10.30 Uhr Kirche Gottesdienst mit Musik. 12 Uhr Stade des Châtaigniers Picknick mit Musik von Bandas. 15 Uhr Parade Parade der Bands durch die Stadt. 15 Uhr Musik überall. 18 Uhr Stade des Châtaigniers Abschluss mit Rückgabe der Schlüssel der Stadt an die Bürgermeisterin durch die Organisatoren. Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, das Programm bis zum letzten Moment zu ändern.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Monts du Limousin