Dans le 18e : collecte de vêtements chauds Association Agir pour la Santé des Femmes, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 octobre 2021 au 31 mars 2022 :

dimanche de 10h à 16h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 16h

gratuit

L’association Agir pour la santé des femmes (ADSF) lance une collecte de vêtements chauds pour des femmes et des enfants en situation de précarité et accompagnés par l’association.

L’association ADSF a pour objectif est d’améliorer la prise en charge et l’état de santé globale des femmes les plus précaires (les femmes sans-abri, sans domicile fixe, isolées, victimes de violences ou victimes de traite d’êtres humains), qui sont les plus éloignées du système de santé de droit commun. Pour cela, nous allons vers, accueillons et accompagnons les femmes pour favoriser un accès à des soins adaptés à leur genre et à leur parcours de vie.

Les dons collectés : manteaux, pulls, pantalons, chaussettes, bonnets, écharpes, ect…

Les conditions de réception : les dons doivent être lavés, en bon état et remis dans des sacs fermés

Association Agir pour la Santé des Femmes 70 boulevard Barbès Paris 75018

4 : Château Rouge (202m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (208m)



Contact : Association ADSF https://adsfasso.org/

