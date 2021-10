Paris La Chorba île de France, Paris Dans le 12e : collecte de livres pour enfants La Chorba Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le 12e : collecte de livres pour enfants La Chorba, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 15 octobre 2021 au 30 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

gratuit

L’association La Chorba a lancé une collecte de livres pour enfants afin de les distribuer aux familles bénéficiaires des colis alimentaires de l’association. La Chorba collecte des livres pour enfants pour les distribuer aux familles bénéficiaires des colis alimentaires. Conditions : les livres doivent être en bon état et s’adresser à un public enfant. Événements -> Autre événement La Chorba 87 boulevard Poniatowski Paris 75012

8 : Porte Dorée (252m) 8 : Michel Bizot (298m)

