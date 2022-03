Dans l’azur des nuits transparentes, quand Chopin rencontre Baudelaire, Lamartine ou encore Rimbaud / Un concert poétique Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

Château de Sully-sur-Loire, le vendredi 25 mars à 17:00

Concert « Dans l’azur des nuits transparentes » de Chopin Vendredi 25 mars à 18h Pour ce printemps des poètes au château de Sully-sur-Loire, que rêver de mieux qu’un hymne à la nuit. Les vers des plus grands poètes du XIXe siècle – hugo, Musset, Lamartine, Rimbaud ou encore Baudelaire – feront échos aux hypnotiques Nocturnes de Chopin. Par la compagnie « Théâtre du petit pont » Chantal Gallier, comédienne et Jules Magnin, pianiste A partir de 10 ans Tarifs : 10 plein tarif et 6€ tarif réduit Sur réservation Ce spectacle a été conçu comme une lecture musicale ou un concert poétique. Né du désir de Jules Magnin de jouer les Nocturnes de Chopin et du désir de Chantal Gallier de revenir à un travail sur la poésie, sur la voix, sur les vers.

2022-03-25T17:00:00 2022-03-25T18:00:00

