Dans l’atelier du musicien, avec la Classe d’accordéon du Conservatoire du 12e Médiathèque Hélène Berr Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 16h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrez dans l’atelier du musicien, et découvrez un des moments les plus forts de la vie de l’interprète : l’ouverture d’une nouvelle partition.

En s’appuyant sur des œuvres du répertoire contemporain, Jean-Étienne Sotty, professeur d’accordéon au Conservatoire Paul Dukas du 12e arrondissement, donne des clefs de compréhension de la musique d’aujourd’hui, illustrées par les prestations de ses élèves.

Quels secrets recèlent une partition ? Quelles sont les

idées profondes, quelles sont les inspirations cachées dans une écriture

parfois complexe ? Comment s’accorder aux idées d’une compositrice ou d’un

compositeur tout en affirmant sa propre personnalité artistique ?

Entre la

rigueur d’un enquêteur et l’imagination libre d’un artiste, Jean-Étienne Sotty

et ses élèves vous proposent de découvrir de nouvelles musiques dans ce

qu’elles ont de plus intime.

– Dans un premier temps, à 16 h, avec une Leçon de musique, où seront présentées

et analysées les deux œuvres suivantes (imposée au concours d’admission du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) :

Shapes de Cecilia

Damström

Symphonia de Georgina

Derbez

– Dans un second temps, à 17 h 30 un Récital, avec des œuvres de

Cecilia Damström, Georgina Derbez, Jean-Sébastien Bach et

Wladislav Zolotarev

Avec les élèves accordéonistes du CMA12 Paul Dukas, CRR de

Paris et PSPBB

Entrée libre.

Aucune connaissance solfégique n’est requise

pour assister à la Leçon de musique

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Conservatoire du 12e une élève et son professeur en classe d’accordéon au Conservatoire du 12e