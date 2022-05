Dans l’atelier Des Vivants Villa Gillet, 21 mai 2022, Lyon.

Dans l’atelier Des Vivants

Villa Gillet, le samedi 21 mai à 16:30

Les écrivains Raphaël Meltz et Louise Moaty, accompagnés par l’illustrateur Simon Roussin, se sont plongés dans les archives du musée de l’Homme à Paris pour composer le scénario d’un roman graphique sur l’émergence de la Résistance. En 1940, Boris Valdé, Anatole Lewitsky et Yvonne Odon ont fondé l’un de ses premiers réseaux, déter8minés à lutter contre l’occupant. Boris et Anatole sont fusillés au Mont-Valérien, Yvonne est déportée. Les auteurs de la bande dessinée Des Vivants (éditions 2024, 2021), Prix Spécial du jury d’Angoulême en mars 2022, proposent une rencontre visuelle et sonore en écho à leur création collective, faite de lectures, d’archives, de voix et de projections de dessins.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Lecture-conférence en images avec Raphaël Meltz, Louise Moaty et Simon Roussin.

Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon Serin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:30:00 2022-05-21T17:30:00