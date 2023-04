Dans l’atelier des princes ouzbeks – Atelier de création L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dans l’atelier des princes ouzbeks – Atelier de création L’Institut du Monde Arabe, 8 avril 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 20 mai 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 08 avril 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant Parents 12 euros Enfants 6 euros Dans l’atelier des princes ouzbeks. Après la visite de l’exposition « Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d’or » Dans l’atelier des princes ouzbeks Après la visite de l’exposition « Sur les routes de Samarcande, merveilles de soie et d’or » chacun se fera tailleur en découpant des chapans miniatures, caftans à la coupe unique, à peindre de couleurs chatoyantes, qu’il disposera dans un décor d’iwan ou de yourte recouvert de tapis et tapisseries aux motifs floraux et de médaillons dorés Technique : gouache dorée et pastels à l’huile sur papier. RÉSERVER SON BILLET EN SAVOIR PLUS SUR L’EXPOSITION L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/visites-ateliers/atelier-dans-l-atelier-des-princes-ouzbeks

