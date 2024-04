« Dans l’atelier des peintres de fleurs » Cinémathèque Gnidzaz Martigues, jeudi 11 avril 2024.

« Dans l’atelier des peintres de fleurs » Conférence « Dans l’atelier des peintres de fleurs » par Joséphine Le Foll, historienne de l’art Jeudi 11 avril, 18h00 Cinémathèque Gnidzaz Sur réservation au 04 42 41 39 60, places limitées

Conférence « Dans l’atelier des peintres de fleurs »

Par Joséphine Le Foll, historienne de l’art

Le bouquet de fleurs est un sujet qui inspire les peintres depuis le XVIIe siècle et ce goût est toujours aussi vif parmi les créateurs contemporains. Afin de comprendre cet engouement, entrons dans le secret des ateliers. Comment Brueghel, Chardin, Delacroix ou encore les impressionnistes travaillaient-ils pour composer leurs tableaux floraux ? Où se procuraient-ils les fleurs et les vases représentés ? Quelle connaissance avaient-ils de la botanique et de la symbolique ?

Jeudi 11 avril à 18h à la cinémathèque Gnidzaz

Sur réservation au 04 42 41 39 60, places limitées

Cinémathèque Gnidzaz 4 Rue Colonel Denfert MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442413960 »}]

Louise DUPAU, Les roses meurent aussi, 1935, huile sur bois, 61 x 49 cm, © Musée Ziem, Martigues