Dans l’atelier des frères Baud Notre histoire, musée de Rumilly Rumilly, samedi 18 mai 2024.

L’Œuvre d’Antoine et Laurent Baud concerne pratiquement tous les genres picturaux : peinture d’Histoire, portraits et autoportraits, paysages, scènes de genre. Leurs productions montrent la persistance des traditions artistiques dans la peinture française dite « de province », éloignée des tumultes de la capitale et étrangère aux souffles avant-gardistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e.

Antoine et Laurent Baud, deux artistes accomplis, à l’œuvre étroitement connectée avec les exigences de leurs contemporains et commanditaires, une Œuvre qui parle de leur temps, de leur pays et de ses habitants.

Notre histoire, musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

