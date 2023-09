Portes ouvertes des Ateliers d’artistes et Artisans d’Art : chez Daniel Girard Dans l’atelier de Daniel Girard Briare, 14 octobre 2023, Briare.

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes et Artisans d’Art : chez Daniel Girard 14 et 15 octobre Dans l’atelier de Daniel Girard Voir https://experience.arcgis.com/experience/ac773585a54b4da6ac08648e08beaa9d

Dans le cadre des portes ouvertes des Ateliers d’Artistes et Artisans d’Art du Loiret, Daniel Girard vous accueille les 14 et 15 octobre de 14 h à 19 h et vous fait découvrir ses créations (peinture).

Dans l’atelier de Daniel Girard Lieu-dit Les Combes, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 16 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://experience.arcgis.com/experience/ac773585a54b4da6ac08648e08beaa9d »}, {« type »: « email », « value »: « noelledaniel.girard@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

FMACEN045V50682E

Daniel Girard