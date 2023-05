Dans l’Arène par Bouside Ait Atmane et Yanka Pédron En Corps #5 : « Dans l’Arène » + « Bot’s » La Place, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Dans le cadre du festival « En Corps ! #5 », consacré à la danse et à la création chorégraphique, La Place, Bot’s Kingdom et Garde Robe présentent le spectacle « Dans l’Arène » par Bouside Ait Atmane et Yanka Pédron et le spectacle « Bot’s » par le chorégraphe Blondy Mota-Kisoka.

Format chorégraphique cheminant entre réalité et fiction, Dans l’arène s’adresse aussi bien aux danseur·ses qu’à un public non-initié.

À travers ce duo, Bouside Ait Atmane et Yanka Pédron nous font partager le parcours d’un danseur hip hop dans le milieu des battles, de la salle de training au défi.

D’hier à demain, entre ressenti et projections, ils interrogent ainsi l’impact du battle sur l’évolution de leur danse et de leur parcours artistique, qui lie à la fois recherche chorégraphique et performance pure.

Bot’s par Blondy Mota-Kisoka.

Danseur depuis 2001, Blondy pratique le popping et le break. Spécialiste de la technique du robot, également appelée l’animation, il excelle dans ce domaine qui requiert maîtrise et précision.

Virtuose et percutant, BOT’S réunit six danseur·ses au plateau pour un essai chorégraphique sur les danses dites d’animation. Avec cet objet inédit, Blondy Mota-Kisoka tend à sublimer les techniques et l’histoire d’un mouvement artistique peu connu.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://link.dice.fm/laplace/encorps5

Droits réservés