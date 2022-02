Dans l’Antre du Dragon Espace Béraire, 19 février 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin.

du samedi 19 février au dimanche 20 février à Espace Béraire

Derrière le nom de la ville « La Chapelle-Saint-Mesmin », il y a une figure historique, Maximin abbé de Micy, dit Saint Mesmin. La légende raconte qu’il y a 1500 ans, un dragon terrorisait et dévastait toute la contrée autour de la grotte de Béraire, et que l’abbé traversa la Loire armé d’un tison enflammé et le terrassa. Dans le spectacle, le dragon vient nous trouver et nous raconte cette dernière journée, en empruntant à notre époque ses outils pour que nous puissions comprendre. Sur scène démarre alors un jeu vidéo, où Saint Mesmin est le héros et le dragon celui qui joue… Contée et chorégraphiée, cette fable médiévale questionne la notion de justice pour le vivant, en proposant une lecture décentrée de l’humain, ludique et spectaculaire. Venez découvrir la créature millénaire et ce qu’elle a à vous dire à l’auditorium de l’Espace Béraire… Le spectacle s’adresse à un public familial, il contient des effets sonores qui sont susceptibles d’effrayer le jeune public. **L’Hydre à 7 Têtes | 45 min | Mise en scène, écriture : Quentin Delépine | Mapping vidéo, design sonore, création lumière : Sylvain Perruche | Scénographie : Ludovic Meunier | Danseur contemporain et hip-hop : Guillaume Dechambenoit | Consultant philosophie : Stéphane Champié | Costume : Maggy Doussot-Cordier | Crédits photo : Camille Chapon**

Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 4 € (scolaires et étudiants, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes en situation de handicap, personnel communal de La Chapelle-Saint-Mesmin, groupe de 10 personnes et plus)

Une création spéciale de L’Hydre à 7 Têtes à l’occasion des 1500 ans de Saint-Mesmin, sur une commande de la ville.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T21:30:00;2022-02-20T16:30:00 2022-02-20T17:30:00