Dans l’ancien quartier des Rues Neuves Veloc café, 3 février 2022, Périgueux. Dans l’ancien quartier des Rues Neuves

Veloc café, le jeudi 3 février à 15:00

**Café architecture et patrimoine** Au pied de la cathédrale Saint-Front, retrouvez l’histoire de ce quartier disparu, ancien secteur médiéval d’artisans liés aux métiers de l’eau, devenu Commune libre. Evocation de l’essai d’étude sociale du Vieux-Périgueux (1953) de Pierre Roucheyroux et des écrits de Périgourdins bien connus comme Pierre Fanlac, Jacques Lagrange, Michel Serre. Parcours mémoriels et appels à témoignages.

Gratuit. Sur réservation. Pass vaccinal et port du masque exigés. Rdv : Véloc café, 7 avenue Daumesnil.

