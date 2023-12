MARCHÉ DE NOËL – SAUVIAN dans la ville Sauvian, 15 décembre 2023 07:00, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Le Marché de Noël est de retour pour animer la ville pendant ces 2 jours !.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

dans la ville

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



The Christmas Market is back to liven up the town for 2 days!

¡Vuelve el Mercado de Navidad para animar la ciudad durante 2 días!

Der Weihnachtsmarkt ist wieder da und wird die Stadt an diesen zwei Tagen beleben!

