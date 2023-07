Brocante et vide-greniers Dans la Ville Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau Brocante et vide-greniers Dans la Ville Jargeau, 6 août 2023, Jargeau. Brocante et vide-greniers Dimanche 6 août, 07h00 Dans la Ville Voir https://www.jargeau.fr “Chiner” est un verbe très spécifique à la langue française, dédié à l’univers des marchés aux puces et des vide-greniers…il signifie trouver, dénicher quelque chose dans un endroit inattendu. Alors venez passer un moment entre souvenirs et bonnes affaires…Objets de seconde-main, mais amusement de premier choix !

Permanence en mairie le samedi 5 août de 8h30 à 11h30 pour les inscriptions. Dans la Ville Dans la Ville, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 17 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.jargeau.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

