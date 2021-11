Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements Caen, 15 décembre 2021, Caen.

Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre Caen

2021-12-15 17:30:00 – 2021-12-15 19:00:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

Caen Calvados

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager une visite étonnante des merveilles de Caen parée de ses habits de lumières de Noël.

Au rythme d’histoires et d’anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou abbaye dévoileront toute leur beauté et leurs charmes ! La visite s’achèvera sur le marché de Noël, organisé par Caen Événements, où une boisson chaude vous sera offerte

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/dans-la-ville-illuminee-en-partenariat-avec-caen-evenements.html

