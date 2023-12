Festivités de Noël à Figeac Dans la ville Figeac, 20 décembre 2023, Figeac.

Figeac Lot

Début : Samedi 2023-12-20 14:30:00

Petits et grands venez profiter à l’occasion des fêtes de Noël, des animations de Noël que vous offrent les Commerçants Figeac Cœur de Vie ! Elles animeront la place de la Raison et les rues de la ville pour votre plus grand plaisir.

C’est le moment pour déambuler dans les rues illuminées de la ville pour suivre les parades de peluches et pour rencontrer le père Noël, de participer au lâcher de lanternes, de faire un tour à la fête foraine, venez goûter la joie des fêtes !.

PROGRAMME DES ANIMATIONS DU 16 AU 24 DÉCEMBRE 2023

Offert par vos commerçants Figeac Cœur de Vie en partenariat avec la Mairie de Figeac

Tout le mois de décembre

Allez-vous enchanter devant la vitrine animée de Noël, place Champollion

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Dès 14h30 : déambulation de LA PARADE BLANCHE, des MASCOTTES et du PÈRE NOËL dans les rues du centre-ville

18h : rdv devant le local Figeac Cœur de Vie pour le LÂCHER DES LANTERNES

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE (vos commerces sont ouverts)

De 15h à 17h :

GRANDE PARADE DES MASCOTTES et du PÈRE NOËL dans les rues du centre-ville

VIN CHAUD offert par Figeac Cœur de Vie

De 14h30 à 17h : maquillage enfants

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

De 14h30 à 17h30 : déambulation des MASCOTTES dans les rues du centre-ville

De 14h30 à 17h30 : rdv MASCOTTES et PÈRE NOËL dans vos magasins de la périphérie de Figeac

Dès 14h : balades en poneys dans les rues du centre-ville (tour payant), départ place Vival toutes les 20 min

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

De 14h30 à 17h30 : déambulation des MASCOTTES dans les rues du centre-ville

De 14h30 à 17h30 : rdv MASCOTTES et PÈRE NOËL dans vos magasins de la périphérie de Figeac

De 15h à 18h déambulation musicale avec la NEW LITTLE FANFARE dans les rues du centre-ville

Dès 14h : balades en poneys dans les rues du centre-ville (tour payant), départ place Vival toutes les 20 min

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE (vos commerces sont ouverts)

De 14h30 à 17h : CHORALE GOSPEL Katie Boyé, déambulation dans les rues du centre-ville

De 14h30 à 17h30 : déambulation des MASCOTTES et du PÈRE NOËL dans les rues du centre-ville

Dès 14h : balades en poneys dans les rues du centre-ville (tour payant), départ place Vival toutes les 20 min

Jusqu’au 31 décembre

FÊTE FORAINE DE NOËL sur la place de la Raison

Et venez déposer une lettre dans la BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL située au 8 rue de Colomb, en face de la Mairie

