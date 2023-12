Fête foraine de Noël à Figeac Dans la ville Figeac, 16 décembre 2023, Figeac.

Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-31

Petits et grands venez profiter à l’occasion des fêtes de Noël, des animations de Noël que vous offrent les Commerçants Figeac Cœur de Vie !

Venez faire un tour à la fête foraine, et goûter la joie des fêtes !.

Petits et grands venez profiter à l’occasion des fêtes de Noël, des animations de Noël que vous offrent les Commerçants Figeac Cœur de Vie !

Venez faire un tour à la fête foraine, et goûter la joie des fêtes !

Tout le mois de décembre

Allez-vous enchanter devant la vitrine animée de Noël, place Champollion

Jusqu’au 31 décembre

FÊTE FORAINE DE NOËL sur la place de la Raison

Et venez déposer une lettre dans la BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL située au 8 rue de Colomb, en face de la Mairie

EUR.

Dans la ville

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Figeac