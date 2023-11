LE PETIT TRAIN DE NOËL Dans la ville Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Découvrez la ville de manière ludique avec le Petit Train de Noël !

Les différents points de départ sont : Polygone, Galeries Lafayette, Office de Tourisme, Place du 14 Juillet..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Dans la ville

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Discover the city in a fun way with the Little Christmas Train!

Departure points are : Polygone, Galeries Lafayette, Office de Tourisme, Place du 14 Juillet.

¡Descubra la ciudad de forma divertida con el Pequeño Tren de Navidad!

Los diferentes puntos de salida son : Polygone, Galeries Lafayette, Oficina de Turismo, Place du 14 Juillet.

Entdecken Sie die Stadt auf spielerische Weise mit dem Petit Train de Noël!

Die verschiedenen Abfahrtsorte sind: Polygone, Galeries Lafayette, Office de Tourisme, Place du 14 Juillet.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE