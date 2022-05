Dans la végétations, la vie. Maison de l’eau du SIARH Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Yvelines

Dans la végétations, la vie.

le samedi 4 juin

La Maison de l’eau ouvre les portes de son jardin pédagogique le samedi 4 juin 2022. ———————————————————————————— ### Enfants, jeunes ou adultes, des activités pour tous les âges Avec la participation de l’association Les Petits Débrouillards, venez participer à des ateliers sur la vie des hérissons, des insectes et des chauves souris : comment ces animaux vivent, se déplacent, se nourrissent et se reproduisent ? La cohabitation des humains avec ces animaux n’est pas toujours facile ! Quelles solutions pouvons nous imaginer pour mieux vivre ensemble ? A la découverte des trames vertes.

Entrée libre de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

Maison de l'eau du SIARH 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Carrières-sous-Poissy, Yvelines

Dans la végétations, la vie. Maison de l'eau du SIARH 2022-06-04

Carrières-sous-Poissy Yvelines