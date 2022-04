Dans la valise de Sophie… – Du 1er au 30 avril Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Notre collègue Sophie part en Pologne en mai. Elle en profitera pour apporter des livres et des jouets destinés aux enfants de 0 à 2 ans dans le centre d’accueil pour réfugiés ukrainiens Przystan Smidowicza, à Gdynia. La valise de Sophie est grande ! Si vous avez envie de participer à ces dons vous pouvez déposer ici des petits livres cartonnés et sans texte, ou des jeux et jouets petit format (ex : des marionnettes, des puzzles encastrés, des instruments de musique…).

Solidarité Ukraine Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac

