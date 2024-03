DANS LA TÊTE D’HOROWITZ (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse, mardi 9 juillet 2024.

Un spectacle conté par Nelson Monfort. Texte de Magali Thomas.

Dans la tête d’Horowitz est un voyage imaginaire dans le monde intérieur de ce pianiste virtuose, artiste hypersensible et tourmenté, toujours sur le fil. Sa personnalité hors du commun, son originalité mais aussi son côté sombre ont fasciné des générations de musiciens. Lors de son retour triomphal sur la scène de Carnegie Hall après douze ans d’interruption, vous pénétrez dans ses pensées à travers l’incarnation de son double, Volodia, et découvrez son être profond, ses obsessions, ses peurs, ses souvenirs de l’exil et son amour inconditionnel pour la musique et le piano.

Avec :

Nelson Monfort, récitant

Magali Thomas, mise en scène et chant

Sergio Monterisi, piano

Caroline Debonne, flûte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 21:00:00

fin : 2024-07-09 22:30:00

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

