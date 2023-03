Dans la Tete de Rose COMEDIE DE GRENOBLE, 7 mai 2023, GRENOBLE.

Dans la Tete de Rose COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 15:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Aujourd’hui. il n’y a plus d’électricité dans son quartier. Plus de télé, plus de tablettes. Et l’ennui pointe rapidement le bout de son nez. Alors, perchée au dernier étage de son immeuble, Rose se met à observer, à imaginer, à inventer. Et la petite fille hyperconnectée, timide et discrète devient une créatrice de vie et d’histoires. Se succèdent dans sa chambre des personnages aussi loufoques les uns que les autres, sortis tout droit de son imagination. C’est un Spectacle drôle et poétique, rythmé par des chansons habillant chaque personnage d’un style musical à part entière. Chaque chanson est aussi prétexte à la découverte d’instruments : guitare, ukulélé, bouzouki, djembé, cloches etc.. Un vrai régal !

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isère

