Dans la tête de Rose Briffons Briffons Catégories d’évènement: Briffons

Puy-de-Dôme

Dans la tête de Rose Briffons, 13 mars 2022, Briffons. Dans la tête de Rose Briffons

2022-03-13 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-13 17:00:00 17:00:00

Briffons Puy-de-Dôme Briffons EUR 1 1 Mais que se passe-t-il dans la tête de Rose lorsque, coupée de toute technologie, l’ennui fait place à l’imagination ? Perchée au dernier étage de son immeuble, cette petite fille timide et discrète que tout le monde semble oublier devient une créatrice. jenni.michel24@gmail.com +33 6 84 16 24 25 Briffons

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Briffons, Puy-de-Dôme Autres Lieu Briffons Adresse Ville Briffons lieuville Briffons Departement Puy-de-Dôme

Briffons Briffons Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briffons/

Dans la tête de Rose Briffons 2022-03-13 was last modified: by Dans la tête de Rose Briffons Briffons 13 mars 2022 Briffons Puy-de-Dôme

Briffons Puy-de-Dôme