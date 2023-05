Dans la tête de Monsieur Méliès La Cinémathèque Française, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h30 à 01h30

.Tout public. gratuit

Une « Exprojection » par les Rémouleurs / La Cinémathèque Française

Que se passe-t-il dans la tête d’un créateur ? Et quand il s’agit d’un créateur d’images, comment les images apparaissent-elles dans son esprit ? Naissent-elles déjà formées et fixes ou bien se mélangent-elles pour s’ordonner peu à peu ?

Avec ses techniques issues du pré-cinéma, la compagnie Les Rémouleurs imagine ce qui pouvait advenir dans le crâne de ce génial illusionniste et cinéaste.

Ainsi, le public de la Nuit Blanche découvrira, au fur et à mesure de sa progression vers la Cinémathèque, le visage de Méliès se former dans le feuillage d’un arbre. Sur la façade, il verra son profil en coupe, et l’intérieur de son crâne agité d’un tourbillon incessant de couleurs, au son des musiques qui accompagnaient les films de l’époque. À l’intérieur, à l’aide de boîtes optiques, miroirs mous, films de savon et autres trucages low-tech, les Rémouleurs feront voltiger sur les murs et le plafond les images des films, dessins et affiches, et un petit exercice de manipulation d’images de Méliès dans une boîte optique sera proposé aux visiteurs.

Animations de 22h30 à 1h30

En parallèle de ce projet ludique, la Cinémathèque Française ouvrira les portes du Musée Méliès pour un nocturne exceptionnel et gratuit pour Nuit Blanche.

La Cinémathèque Française 51 rue de Bercy 75012 Paris

Contact : https://www.cinematheque.fr/seance/39261.html https://www.facebook.com/cinemathequefr/ https://www.facebook.com/cinemathequefr/

Jean-Claude Cohen Vue du Musée Méliès