Dans la tête de Gustave Flaubert Fontaine-le-Bourg, 12 septembre 2021, Fontaine-le-Bourg.

Dans la tête de Gustave Flaubert 2021-09-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-12 22:00:00 22:00:00

Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime Fontaine-le-Bourg

La pièce se présente comme une enquête créative spectaculaire, alternant épisodes authentiques tirés de la vie de Gustave Flaubert au moment de la création du livre et pérégrinations au coeur de son esprit fécond. Nous mettons en scène de façon visuelle, rythmée, drôle, caustique, et souvent musicale, la manière dont il crée, conçoit, écrit, corrige, transforme les faits réels, tricote ses phrases, cherche les mots justes, façonne et refaçonne ses personnages en s’inspirant de sa vie, de ses idées, et… de son humeur.

Les numéros de bravoure, dans lesquels le public, témoin actif, est appelé à aider et soutenir le personnage principal, s’enchaînent à un rythme efréné. L’auteur, ainsi en lutte contre lui-même, armé de son intransigeante exigence, échafaude minutieusement son intrigue, explorant puis rejetant fausses pistes et vraies mauvaises idées. C’est ainsi qu’il étend son univers et consolide sa critique sans concession du romantisme et de la bourgeoisie rurale de la Normandie d’autrefois.

En somme, le spectacle alternera moments de la vie de Flaubert, immersions enthousiastes et visuelles au coeur du processus de création littéraire. En musique, en humour caustique, et en interaction, le public est invité à faire bouillonner sa curiosité et tisser sa propre opinion sur le mystère de l’origine du roman.

Que chacun, à l’instar de Gustave, puisse au terme du spectacle déclarer : « Oui, Madame Bovary, c’est moi. »

********************* Pass sanitaire requis *************************

+33 2 35 23 19 90 http://www.soirees-enquetes.com/catalogue-murder-party/dans-la-tete-de-gustave

