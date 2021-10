Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Dans la terrible jungle : projection et rencontre avec la réalisatrice Caroline Capelle Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Dans la terrible jungle : projection et rencontre avec la réalisatrice Caroline Capelle Médiathèque Louis-Aragon, 20 novembre 2021, Le Mans. Dans la terrible jungle : projection et rencontre avec la réalisatrice Caroline Capelle

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 20 novembre à 14:30

“Le Mois du doc se déroule chaque année simultanément dans des centaines de villes et villages en France et dans le réseau culturel à l’étranger, rassemblant plus de 150 000 spectateur·rices.” **Au Mans**, le réseau des médiathèques organise 3 projections autour du thème “**Être adolescent aujourd’hui”**, et vous propose de rencontrer les réalisatrices de ces trois documentaires. **Projection 2** _: Dans la terrible jungle (Durée 1h21)_ Une traversée fantasque et musicale de l’adolescence ou comment péter les plombs de manière adaptée. Dans la terrible jungle réunit tous les ingrédients d’un bon blockbuster d’auteur : un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, des adolescents en ébullition, une fille populaire, un groupe de rock et quelques lapins pour les amateurs de nature… Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites en part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film. La projection sera suivie d’une rencontre avc Caroline Capelle.

Gratuit

Dans le cadre du Mois du film documentaire. Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans